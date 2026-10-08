Очереди к врачам и диагностику включат в оценку поликлиник Казахстана

Поликлиники в Казахстане начнут оценивать по единой 100-балльной системе. На баллы будут влиять время ожидания профильного врача, скорость диагностики, наблюдение после выписки из больницы и мнение самих пациентов.

Такие требования предусмотрены новой редакцией стандарта первичной медико-санитарной помощи.

Оценку планируют проводить каждый квартал автоматически, используя данные медицинских информационных систем. В Минздраве рассчитывают уйти от ситуации, когда качество работы поликлиники оценивается преимущественно по формальным показателям.

«Нам важно уйти от формальной оценки работы поликлиник. Главный критерий - качество оказанной помощи, что в итоге получит пациент, насколько быстро он попал к нужному специалисту, своевременно ли прошел диагностику и продолжил наблюдение после лечения», - сказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По ее словам, сейчас нужная информация находится в нескольких цифровых ресурсах. Их планируют объединить, чтобы показатели рассчитывались автоматически.

Проверят вакцинацию, скрининги и диагностику рака

Отдельная часть оценки будет посвящена профилактике заболеваний.

Будут учитывать охват детей плановой вакцинацией и прохождение скринингов. В систему войдет и срок завершения диагностики при подозрении на рак молочной железы, шейки матки и колоректальный рак.

Свое влияние получит и обратная связь пациентов. У них будут выяснять, насколько доступно им оказали помощь, понимают ли они свой диагноз и дальнейший план лечения, почувствовали ли улучшение после обращения.

Что должны дать бесплатно независимо от ОСМС

Новая редакция стандарта отдельно закрепляет объем помощи на уровне поликлиник.

Услуги, входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, должны предоставляться независимо от того, застрахован человек в системе ОСМС или нет.

В этот перечень входят прием специалистов первичного звена, доврачебный осмотр, кабинет неотложной помощи, общий анализ крови и мочи, электрокардиограмма, флюорография и другие исследования, предусмотренные перечнем.

Для застрахованных в ОСМС на уровне поликлиник доступен более широкий набор услуг. Среди них лабораторная диагностика, маммография, холтеровское мониторирование, суточное измерение артериального давления, патронаж, дистанционные консультации и работа мобильных бригад.

Еще одно изменение касается результатов обследований. Чтобы человеку не приходилось снова идти в поликлинику только за заключением врача, результаты и рекомендации после первичного приема планируют автоматически отправлять в личный кабинет через медицинскую цифровую систему.