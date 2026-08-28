Очереди на границе: Казахстан и Россия договорились ускорить пропуск транспорта

Тридцать автомобильных пунктов пропуска на казахстанском участке границы ждет модернизация. Три из них должны сдать до конца 2026 года, остальные годом позже, передает BAQ.KZ.

Сейчас строительно-монтажные работы идут на «Алимбет - Орск», «Сырым - Маштаково» и «Косак - Павловка». По остальным объектам завершение запланировано на 2027 год.

Разговор о том, что делать с границей, шел прямо на месте, на пункте пропуска «Алимбет» в Актюбинской области. Туда приехали делегации транспортных и пограничных ведомств двух стран во главе с вице-министром транспорта Казахстана Максатом Калиакпаровым и заместителем министра транспорта России Валентином Ивановым.

Одним из основных вопросов встречи стало скопление автотранспорта на отдельных участках казахстанско-российской границы. Стороны обсуждали, как обеспечить бесперебойный пропуск машин и упростить сами процедуры пересечения.

Второе направление касается техники и данных. Речь шла об интеграции информационных систем двух стран, развитии электронной накладной e-SMR и переходе на систему электронных разрешений E-Permit.

Отдельно обсудили обмен данными инспекционно-досмотровых комплексов в рамках пилотного проекта, навигационные пломбы и масштабирование проекта беспилотных транспортных средств.

Затем делегация переехала на межгосударственный пункт перехода «Илецк-1», где к разговору подключились руководители железнодорожных администраций двух стран и представители пограничных служб.

Грузопоток по железной дороге между странами растет. По итогам 2025 года перевезли 92 млн тонн, это на 3,5 % больше, чем годом ранее. За семь месяцев 2026 года объем составил 56,1 млн тонн, прибавка к тому же периоду прошлого года 4 %.

Под этот рост «Илецк-1» и подтягивают. В рамках утвержденной сторонами Дорожной карты там удлинили приемо-отправочные пути, чтобы через пункт проходили длинносоставные поезда.

Кроме путей, в зоне контроля построили освещение и создали дополнительные рабочие места, чтобы быстрее обрабатывать перевозочные документы.

Побывала делегация и на автомобильном пункте пропуска «Жайсан». Встреча прошла в рамках поручения Главы государства по модернизации и развитию пунктов пропуска. По ее итогам стороны определили дальнейшие совместные шаги, от которых ждут роста пропускной способности границы и сокращения времени прохождения транспорта.