Министерство финансов РК инициировало реформу системы электронной очереди для пропуска транспорта через государственную границу. Поправки уже опубликованы на сайте "Открытые НПА" и доступны для обсуждения до 14 июля, передаёт BAQ.KZ.

Цель изменений — упростить и дисциплинировать процесс пересечения КПП, сократив простои и исключив злоупотребления.

Ключевые предложения Минфина:

Гарантийный взнос: при бронировании слота нужно внести 20 МРП (78 640 тенге). Его вернут только при фактическом пересечении границы.

Блокировка за нарушения: пользователи, указавшие недостоверные данные или сделавшие фиктивную бронь, будут лишены доступа к системе.

Разделение потоков: вводится отдельный ускоренный пропуск за 100 МРП (393 200 тенге) и внеочередной пропуск — 1 МРП (3932 тенге).

Приоритет грузов: слоты будут выделяться отдельно для животных, скоропортящихся и опасных грузов.

Ограничения на бронирование: за повторную бронь — плата в размере 100 МРП. Это должно устранить спекуляции.

По мнению ведомства, эти меры помогут разгрузить КПП в течение ближайших 1–2 кварталов, улучшат планируемость перевозок и снизят затраты бизнеса.

Общественное обсуждение проекта продлится до 14 июля. Все желающие могут оставить замечания и предложения на портале "Открытые НПА".