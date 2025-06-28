Очереди на границе Казахстана станут платными
Минфин предлагает реформу электронной очереди на границе.
Сегодня, 07:25
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Сегодня, 07:25Сегодня, 07:25
163Фото: КГД
Министерство финансов РК инициировало реформу системы электронной очереди для пропуска транспорта через государственную границу. Поправки уже опубликованы на сайте "Открытые НПА" и доступны для обсуждения до 14 июля, передаёт BAQ.KZ.
Цель изменений — упростить и дисциплинировать процесс пересечения КПП, сократив простои и исключив злоупотребления.
Ключевые предложения Минфина:
- Гарантийный взнос: при бронировании слота нужно внести 20 МРП (78 640 тенге). Его вернут только при фактическом пересечении границы.
- Блокировка за нарушения: пользователи, указавшие недостоверные данные или сделавшие фиктивную бронь, будут лишены доступа к системе.
- Разделение потоков: вводится отдельный ускоренный пропуск за 100 МРП (393 200 тенге) и внеочередной пропуск — 1 МРП (3932 тенге).
- Приоритет грузов: слоты будут выделяться отдельно для животных, скоропортящихся и опасных грузов.
- Ограничения на бронирование: за повторную бронь — плата в размере 100 МРП. Это должно устранить спекуляции.
По мнению ведомства, эти меры помогут разгрузить КПП в течение ближайших 1–2 кварталов, улучшат планируемость перевозок и снизят затраты бизнеса.
Общественное обсуждение проекта продлится до 14 июля. Все желающие могут оставить замечания и предложения на портале "Открытые НПА".
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