Очереди на границе с Россией обсудили в Правительстве: водителям обещают зоны отдыха
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В Правительстве провели оперативное совещание по ситуации на автомобильных пунктах пропуска на границе. Совещание прошло по поручению Премьер-министра. Провел его первый зампремьер-министра Нурлыбек Налибаев Нурлыбек Налибаев.
Обсуждали работу трех пунктов пропуска на российском направлении, «Алимбет», «Жайсан» и «Сырым».
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) доложила о ситуации на границе и мерах по ускорению прохождения транспорта. В Правительстве заявили, что на казахстанской стороне пункты пропуска работают круглосуточно в штатном режиме.
С учетом сезонного роста транзита через Казахстан усилен контроль за модернизацией пунктов пропуска на внутреннем контуре Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Правительстве считают, что это сократит время прохождения контроля.
Рядом с приоритетными пунктами пропуска планируют создать сервисные зоны ожидания для водителей. Завершить работы намерены в 2027 году.
По итогам совещания даны поручения обеспечить бесперебойный и ускоренный пропуск транспорта. Министерство транспорта вместе с госорганами и акиматами развернуло оперативные штабы.
В совещании участвовали руководители министерств транспорта, финансов, сельского хозяйства, Пограничной службы КНБ и АО «НК «КазАвтоЖол».
Данных о длине очередей, времени ожидания и пропускной способности пунктов в Правительстве не привели. Дата совещания в сообщении не указана.
Напомним, в июне 2026 года в Комитете государственных доходов заторы на «Жайсане» объясняли снижением темпов приема грузовиков сопредельной стороной и разницей в инфраструктуре. На казахстанском пункте работают четыре полосы движения, на российском «Сагарчине» две.
Пункт пропуска «Алимбет» реконструируют с сентября 2025 года, транспорт идет через временный пункт. По данным акимата Актюбинской области, в июле готовность объекта составляла 32%. Завершить работы планируют до конца 2026 года.