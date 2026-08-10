В Правительстве провели оперативное совещание по ситуации на автомобильных пунктах пропуска на границе. Совещание прошло по поручению Премьер-министра. Провел его первый зампремьер-министра Нурлыбек Налибаев Нурлыбек Налибаев.

Обсуждали работу трех пунктов пропуска на российском направлении, «Алимбет», «Жайсан» и «Сырым».

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) доложила о ситуации на границе и мерах по ускорению прохождения транспорта. В Правительстве заявили, что на казахстанской стороне пункты пропуска работают круглосуточно в штатном режиме.

С учетом сезонного роста транзита через Казахстан усилен контроль за модернизацией пунктов пропуска на внутреннем контуре Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Правительстве считают, что это сократит время прохождения контроля.

Рядом с приоритетными пунктами пропуска планируют создать сервисные зоны ожидания для водителей. Завершить работы намерены в 2027 году.

По итогам совещания даны поручения обеспечить бесперебойный и ускоренный пропуск транспорта. Министерство транспорта вместе с госорганами и акиматами развернуло оперативные штабы.

В совещании участвовали руководители министерств транспорта, финансов, сельского хозяйства, Пограничной службы КНБ и АО «НК «КазАвтоЖол».

Данных о длине очередей, времени ожидания и пропускной способности пунктов в Правительстве не привели. Дата совещания в сообщении не указана.

Напомним, в июне 2026 года в Комитете государственных доходов заторы на «Жайсане» объясняли снижением темпов приема грузовиков сопредельной стороной и разницей в инфраструктуре. На казахстанском пункте работают четыре полосы движения, на российском «Сагарчине» две.

Пункт пропуска «Алимбет» реконструируют с сентября 2025 года, транспорт идет через временный пункт. По данным акимата Актюбинской области, в июле готовность объекта составляла 32%. Завершить работы планируют до конца 2026 года.