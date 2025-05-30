Комитет государственных доходов Казахстана прокомментировал сообщения об очередях на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" на казахстанско-российской границе. В ведомстве отметили, что заторы не связаны с функционированием системы электронной очереди CarGoRuqsat, как утверждают некоторые публикации в соцсетях, передаёт BAQ.KZ.

По данным КГД, основной причиной заторов стали дорожные работы на участке трассы "Самара – Шымкент", начавшиеся 13 мая 2025 года. В зоне ремонта, которая продлится до 7 июня, движение ограничено временным светофором и шлагбаумом, что снижает пропускную способность дороги.

Дополнительным фактором стало то, что на российском пункте "Сагарчин" работают лишь две полосы движения, в то время как с казахстанской стороны в "Жайсане" задействованы четыре. Этот дисбаланс также способствует образованию очередей.

Система электронной очереди CarGoRuqsat, как подчеркнули в КГД, работает эффективно: с 2023 года она позволила увеличить пропускную способность пограничных пунктов на 61% и успешно обслужила более 230 тысяч грузовых автомобилей на границе с ЕАЭС.

CarGoRuqsat предоставляет перевозчикам удобный сервис бронирования времени пересечения границы, уведомляет о задолженностях и документах, а также предлагает ускоренный проход за отдельную плату. Система направлена на сокращение коррупционных рисков и упрощение процедур.

Комитет призвал перевозчиков:

бронировать время заранее и строго соблюдать время прибытия;

отслеживать дорожную ситуацию;

не поддаваться на провокации и ложную информацию в соцсетях;

не использовать боты и схемы обхода системы — такие действия фиксируются и будут пресекаться.

В КГД уверены: электронная очередь — это не причина скоплений, а часть решения проблемы.