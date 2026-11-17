Забрать справку, оформить документы или разобраться с государственной услугой теперь можно без привычного ожидания у окошка оператора. В Казахстане уже работают девять цифровых офисов нового формата, где посетители самостоятельно получают госуслуги с помощью терминалов и искусственного интеллекта. А если возникнут вопросы, на помощь придут консультанты.

Новый формат постепенно меняет привычную картину ЦОНов: вместо длинных очередей и поиска нужного кабинета – открытое пространство, цифровые помощники и самостоятельное обслуживание.

Причина таких перемен вполне практическая. Сегодня более 90% государственных услуг доступны онлайн, а число обращений к операторам ЦОНов за последние годы сократилось на 30%. Многие процедуры, которые раньше требовали личного визита, теперь можно пройти дистанционно. В их числе — первичная регистрация автомобилей, получение актов на земельные участки и кадастровых паспортов на недвижимость. Выдача ЭЦП и регистрация по месту жительства также практически полностью перешли в онлайн.

В результате изменилась и сама концепция центров обслуживания населения. Теперь основная ставка делается на самостоятельное получение услуг.

Пространство цифровых офисов разделили на три зоны. Самая большая – экспресс-зона, которой отведено 70% площади. Здесь посетители пользуются терминалами со встроенным интеллектуальным помощником eGov GPT.

Еще 20% пространства занимает экспертная зона. В ней консультанты помогают разобраться с цифровыми сервисами и пройти необходимые процедуры. Оставшиеся 10% отведены под обучение: в специальных классах посетителей учат цифровой грамотности и работе с электронными услугами.

Особую роль в новой системе играет eGov GPT. С ним можно общаться в формате диалога: помощник подсказывает, какая услуга нужна, объясняет последовательность действий и сопровождает пользователя при оформлении документов онлайн.

При этом цифровизация не означает, что граждан оставят один на один с терминалами. Специалисты продолжают работать в офисах, а для посетителей предусмотрены комфортные зоны ожидания. В дальнейшем планируется также запустить круглосуточные пункты выдачи готовых документов через постаматы.

Первый такой офис открылся в июне 2026 года в Жезказгане. Затем новый формат появился в Туркестане, Астане, Сатпаеве и других городах. Сейчас цифровые ЦОНы работают уже в девяти населенных пунктах: Астане, Шымкенте, Туркестане, Жезказгане, Сатпаеве, Уральске, Петропавловске, Караганде и Таразе.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев подчеркнул, что цифровые офисы являются частью единой экосистемы государственных услуг на основе ИИ.

«Глава государства, объявив 2026 год Годом цифровизации и ИИ, поставил задачу внедрять искусственный интеллект в электронное правительство и делать госсервисы эффективнее. Мы выполняем эту задачу последовательно: услуги становятся проще, быстрее и удобнее для каждого гражданина. При этом защита персональных данных остается для нас безусловным приоритетом», – отметил министр.

В дальнейшем новый формат планируют распространить на областные центры. Одна из задач — сделать так, чтобы доступ к современным государственным сервисам не зависел от того, в каком регионе живет человек.

Похоже, привычные ЦОНы постепенно превращаются в пространства, где главную работу выполняют технологии, а человек приходит не столько за помощью оператора, сколько за возможностью быстро решить свой вопрос самостоятельно.