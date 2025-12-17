Очередная мясная ярмарка развернётся на выходных в Астане
В Астане 20–21 декабря пройдет очередная мясная ярмарка "Соғым-FEST", в которой примут участие фермеры из Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей, передаёт BAQ.KZ.
Мероприятие будет организовано на территории парковки ТЦ "Keryen Joly" по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
В эти же дни в торговом центре откроется и городская сельскохозяйственная ярмарка, полюбившаяся горожанам. Жители и гости Астаны смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары от местных фермеров и производителей по выгодным ценам.
Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00. Для удобства посетителей рядом проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.
Мероприятие предоставляет отличную возможность поддержать казахстанских фермеров и приобрести свежие продукты напрямую от производителей.
