В Астане 31 января и 1 февраля пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ.

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 31 января и 1 февраля с 10:00 утра до 19:00 часов вечера в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.