Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
Сегодня 2026, 13:33
В Астане 28 февраля и 1 марта будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить 28 февраля и 1 марта с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.
