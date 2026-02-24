Со 2 марта 2026 года Отбасы банк будет распределять квартиры очередникам только после прохождения процедуры инвентаризации, передает BAQ.KZ.

Отбасы банк является национальным институтом развития и активно распределяет жильё среди граждан. Для этого областные акиматы передали банку 13 393 квартиры, из которых 8 846 предназначены для арендного жилья, а 4 547 — для кредитного. С начала программы новоселье отметили 4 216 казахстанских семей.

Инвентаризация — это проверка и уточнение сведений о очередниках: актуального состава семьи, категории, наличия жилья и других данных. Процедура позволяет исключить ошибки, делает процесс распределения прозрачным и справедливым, а квартиры получают те, кто действительно в них нуждается.

Ранее жильё распределялось даже до прохождения инвентаризации, что иногда приводило к задержкам: выяснялось, что состав семьи изменился или очередник уже приобрёл жильё, и процесс приходилось запускать заново.

Теперь прохождение инвентаризации станет первым и обязательным шагом перед распределением жилья. Очередники, не прошедшие проверку, не будут исключены из очереди, но не смогут получить ни арендное жильё, ни льготный кредит по ставкам 2% и 5% до тех пор, пока не завершат процедуру.

На сегодняшний день инвентаризацию прошли 257 000 человек, и банк призывает всех очередников своевременно актуализировать свои данные.