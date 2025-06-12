  • 12 Июня, 11:12
  • BAIGENEWS

Очередное ДТП с участием автобуса в Астане на Республике: есть пострадавшие

Водитель Toyota не уступил дорогу автобусу.

Сегодня, 11:00
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: Кадр видео

По информации полиции, на проспекте Республики водитель автомобиля Toyota, поворачивая направо, не уступил дорогу и допустил столкновение с маршрутным автобусом Iveco, передает BAQ.KZ.

В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса. После осмотра врачами они были отпущены домой.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в результате ДТП с автобусом в столице в начале июня пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

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