По информации полиции, на проспекте Республики водитель автомобиля Toyota, поворачивая направо, не уступил дорогу и допустил столкновение с маршрутным автобусом Iveco, передает BAQ.KZ.

В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса. После осмотра врачами они были отпущены домой.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в результате ДТП с автобусом в столице в начале июня пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.