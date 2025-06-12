Очередное ДТП с участием автобуса в Астане на Республике: есть пострадавшие
Водитель Toyota не уступил дорогу автобусу.
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
40Фото: Кадр видео
По информации полиции, на проспекте Республики водитель автомобиля Toyota, поворачивая направо, не уступил дорогу и допустил столкновение с маршрутным автобусом Iveco, передает BAQ.KZ.
В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса. После осмотра врачами они были отпущены домой.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, в результате ДТП с автобусом в столице в начале июня пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.
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