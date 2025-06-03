Автобус врезался в столб в центре Астаны: одна пассажирка лишилась ног
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. Медики сообщили о состоянии пострадавших, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло на проспекте Республики.
Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Астаны, всего бригадами скорой помощи в стационары были доставлены 15 человек. Из них трое госпитализированы.
"Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее автобусный парк №1 подтвердил факт ДТП и сообщил, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Самое читаемое
- Шерзат сам спровоцировал конфликт — в суде выступила сестра Дархана Аскентая
- Ложные показания и сокрытие фактов: прокурор требует проверить свидетельниц по делу Шерзата
- Защита требует оправдать Дархана Аскентая в деле Шерзата
- В Казахстане планируют смягчить правила для иностранцев
- Астана стала ареной масштабного бегового шоу