Вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. Медики сообщили о состоянии пострадавших, передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло на проспекте Республики.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Астаны, всего бригадами скорой помощи в стационары были доставлены 15 человек. Из них трое госпитализированы.

"Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее автобусный парк №1 подтвердил факт ДТП и сообщил, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.