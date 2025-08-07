В приемном покое Костанайской областной больницы произошёл очередной инцидент с нападением на медицинского работника. Пострадавшая — студентка медицинского университета Аяна Аменова, проходящая летнюю практику в качестве регистратора, передает BAQ.KZ.

Как сообщает корреспондент HALYQSTAN, пару часов назад одна из посетительниц больницы, находясь в возбуждённом состоянии, ударила девушку рукой по предплечью, обвиняя врачей в смерти своей матери. Инцидент произошёл на глазах у охранника и полицейского, находившихся на посту — в трёх метрах от стойки регистрации.

Аяна рассказала, что за несколько дней до инцидента к ним поступала женщина с жалобами на одышку и учащённое сердцебиение. По настоянию дочери пациентки её осмотрел невропатолог, после чего женщину отправили на амбулаторное лечение.

Спустя 7–10 минут после инцидента в отделение прибыл полицейский патруль, вызванный персоналом. Женщину, напавшую на Аменову, увели для опроса в кабинет на втором этаже. Сейчас полиция занимается сбором объяснений и оформлением документов.

В пресс-службе управления здравоохранения прокомментировали ситуацию:

"Женщина в эмоциональном порыве толкнула практикантку-регистратора. Ситуация находится на контроле у полиции. Проводится служебное расследование".

Полиция готовит официальный комментарий. Все участники инцидента доставлены в отделение.

Только сегодня утром мы писали о том, что избитого пациентом костанайского хирурга выписали из больницы. Инцидент, потрясший медицинское сообщество, произошёл в Костанайской областной больнице. Хирург урологического отделения Антон Кистанов спустился в приёмный покой после сложной операции. Там его ждал агрессивный пациент — мужчина, который требовал попасть на приём вне очереди. Врач объяснил порядок, но в ответ получил удар по голове. Он потерял сознание и был экстренно доставлен санитарной авиацией в Астану.

Другой случай зафиксирован в Караганде, где подверглась нападению медсестра частной клиники.