Очередное заседание Конституционной комиссии состоится сегодня
Сегодня, 14:42
Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по Конституционной реформе, передает BAQ.KZ.
Заседание начнется в 16:00 по времени Астаны и будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях в телеграм: consot_kz и Конституциялық реформа 2026 и на Facebook: constcouncil.kz.
