Очередное заседание Конституционной комиссии состоится сегодня

Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по Конституционной реформе, передает BAQ.KZ

Заседание начнется в 16:00 по времени Астаны и будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях в телеграм: consot_kz и Конституциялық реформа 2026  и на Facebook: constcouncil.kz.

