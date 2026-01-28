Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по Конституционной реформе, передает BAQ.KZ.

Заседание начнется в 16:00 по времени Астаны и будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях в телеграм: consot_kz и Конституциялық реформа 2026 и на Facebook: constcouncil.kz.