Очередное землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
Разрушений и пострадавших нет.
Вчера, 21:18
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Вчера, 21:18Вчера, 21:18
326Фото: iStock
Вечером 20 мая, около 20:00, на территории Кыргызстана было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ. По информации Института сейсмологии Узбекистана, магнитуда в эпицентре составила 3,4. Толчки произошли на глубине 10 км в Джалал-Абадской области Кыргызстана.
Сейсмическая активность ощущалась и за пределами эпицентра - в Пахтаабадском районе Узбекистана толчки достигали силы 2 балла по 12-балльной шкале. Несмотря на относительную близость к границе Казахстана (около 283 км юго-восточнее), сообщений о сейсмической активности на территории этой страны не поступало.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.
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