Вечером 20 мая, около 20:00, на территории Кыргызстана было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ. По информации Института сейсмологии Узбекистана, магнитуда в эпицентре составила 3,4. Толчки произошли на глубине 10 км в Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Сейсмическая активность ощущалась и за пределами эпицентра - в Пахтаабадском районе Узбекистана толчки достигали силы 2 балла по 12-балльной шкале. Несмотря на относительную близость к границе Казахстана (около 283 км юго-восточнее), сообщений о сейсмической активности на территории этой страны не поступало.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.