Очередной инцидент на ЛРТ: в соцсетях обсуждают падение на стройке
Крен стрелы и падение на стройке ЛРТ: в Сети обсуждают новое ЧП.
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В столице на строительной площадке линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) произошёл инцидент с обрушением конструкции. Видео с места событий появилось в социальных сетях и быстро разлетелось по пабликам, передает BAQ.KZ.
В описании к ролику говорится:
"Вот только что упала часть конструкций от ЛРТ".
Инцидент произошёл на строительной площадке станции №113. Как сообщили в подведомственной компании, причиной происшествия стал обрыв троса крюка автокрана, из-за чего произошёл крен удлинителя стрелы (гусака). Всё случилось внутри строительной зоны, и, по официальной информации, никто не пострадал.
"Инцидент не зарегистрирован как чрезвычайная ситуация", — прокомментировали представители подрядной организации.
Тем временем в соцсетях разгорелись дискуссии. Пользователи выражают обеспокоенность надёжностью проекта и качеством работ:
"А что будет, когда нагрузку дадут, и поедут поезда?"
"Техники безопасности нету!"
"Тут, по-моему, не просто конструкция упала — посмотрите, кран завалился!"
"Прежде чем винить подрядчиков, надо было самим нормально всё просчитать".
"Строить надо, а не воровать! Качество ЛРТ не внушает доверия".
Многие также напомнили, что сам проект ЛРТ в Астане с момента запуска сопровождают скандалы, связанные с хищениями, затягиванием сроков и сменой подрядчиков. Инцидент, хоть и без жертв, вновь поднял вопросы о безопасности и целесообразности строительства.
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