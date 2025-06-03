В столице на строительной площадке линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) произошёл инцидент с обрушением конструкции. Видео с места событий появилось в социальных сетях и быстро разлетелось по пабликам, передает BAQ.KZ.

В описании к ролику говорится:

"Вот только что упала часть конструкций от ЛРТ".

Инцидент произошёл на строительной площадке станции №113. Как сообщили в подведомственной компании, причиной происшествия стал обрыв троса крюка автокрана, из-за чего произошёл крен удлинителя стрелы (гусака). Всё случилось внутри строительной зоны, и, по официальной информации, никто не пострадал.

"Инцидент не зарегистрирован как чрезвычайная ситуация", — прокомментировали представители подрядной организации.

Тем временем в соцсетях разгорелись дискуссии. Пользователи выражают обеспокоенность надёжностью проекта и качеством работ:

"А что будет, когда нагрузку дадут, и поедут поезда?"

"Техники безопасности нету!"

"Тут, по-моему, не просто конструкция упала — посмотрите, кран завалился!"

"Прежде чем винить подрядчиков, надо было самим нормально всё просчитать".

"Строить надо, а не воровать! Качество ЛРТ не внушает доверия".

Многие также напомнили, что сам проект ЛРТ в Астане с момента запуска сопровождают скандалы, связанные с хищениями, затягиванием сроков и сменой подрядчиков. Инцидент, хоть и без жертв, вновь поднял вопросы о безопасности и целесообразности строительства.