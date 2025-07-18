Сектор Газа снова оказался под массированной атакой. Израильские силы нанесли серию авиаударов и обстрелов по жилым районам и временным лагерям беженцев, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Anadolu Ajansi.

По данным медицинских источников, в результате атак погибли не менее 16 человек, среди них — женщины и дети, еще десятки получили ранения.

На рассвете израильская армия обстреляла район Хан-Юнус на юге сектора. Под огонь попали жилой дом и палатки, где укрывались перемещенные жители. Погибли по меньшей мере 5 человек, еще 10 — ранены, под завалами могут находиться люди.

Позже в тот же день израильский беспилотник атаковал лагерь для беженцев на западе Хан-Юнуса. Погибли женщина и ребенок, не менее 9 человек получили ранения.

В районе Эль-Маваси удары также пришлись по палаточному городку беженцев — 5 погибших, 15 раненых. На севере Газы, в районе Джабалия, авиаудар по жилому дому унес жизни еще четырёх человек.

Масштабная воздушно-наземная операция Израиля продолжается, причём в зону поражения всё чаще попадают именно мирные объекты и укрытия для переселенцев