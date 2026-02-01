Запланированные на сегодня переговоры в Абу-Даби между РФ и Украиной не состоятся. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о дате предстоящих трехсторонних переговоров в ОАЭ между Киевом, Москвой и Вашингтоном, передаёт BAQ.KZ со сслыкой на РБК-Украина.

"Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби", - написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному завершению российско-украинской войны.

Напомним, что 23 и 24 января в ОАЭ состоялись первые переговоры на техническом уровне между Украиной, США и Россией.

Также было анонсировано, что 1 февраля должен пройти второй раунд переговоров без участия США. При этом Зеленский предупредил, что встреча может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана.