Очищено 203 гектара: "Таза Қазақстан" набирает обороты в Жетісу

"Таза бейсенбі" в Жетісу.

В области Жетысу состоялась очередная экологическая акция "Таза бейсенбі" в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Масштабы мероприятия впечатляют: участие приняли 5 767 человек, было задействовано 111 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба акима области.

В результате скоординированных усилий очищено от мусора 203 гектара территории, на полигоны вывезено 494 тонны бытовых отходов, посажено 300 молодых деревьев, а также покрашено 2230 метров ограждений и 3500 метров заборов.

Особую активность проявили жители Кербулакского района. С начала года здесь уже проведено 30 экологических мероприятий, в которых приняли участие порядка трёх тысяч человек. Только по официальным данным, вывезено около 2 тысяч тонн мусора, в парках и скверах района высажены деревья.

Своим мнением о важности участия в таких инициативах поделился житель села Сарыозек Бокен Рысбеков, участник акции:

– Сохранение чистоты, бережное отношение к природе – это наша общая задача, долг каждого гражданина. Не зря известная народная мудрость гласит: "Таза болса табиғат – аман болар адамзат", то есть человек и природа тесно связаны. И если мы будем беречь нашу природу, то она ответит нам благодарностью. Поэтому призываю всех земляков принимать активное участие в субботниках, во всех экологических мероприятиях, начиная с территории своего дома, двора, а затем уже улицы, района, города и всей страны, – сказал он.

