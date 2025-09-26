В области Жетысу состоялась очередная экологическая акция "Таза бейсенбі" в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Масштабы мероприятия впечатляют: участие приняли 5 767 человек, было задействовано 111 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба акима области.

В результате скоординированных усилий очищено от мусора 203 гектара территории, на полигоны вывезено 494 тонны бытовых отходов, посажено 300 молодых деревьев, а также покрашено 2230 метров ограждений и 3500 метров заборов.

Особую активность проявили жители Кербулакского района. С начала года здесь уже проведено 30 экологических мероприятий, в которых приняли участие порядка трёх тысяч человек. Только по официальным данным, вывезено около 2 тысяч тонн мусора, в парках и скверах района высажены деревья.

Своим мнением о важности участия в таких инициативах поделился житель села Сарыозек Бокен Рысбеков, участник акции: