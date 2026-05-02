Очистка водоемов и набережных: в столице проходит экоакция «Мөлдір бұлақ»

В Астане в рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» продолжается масштабный месячник чистоты. Одним из ключевых его направлений стала акция «Мөлдір бұлақ», охватившая водоемы и прибрежные территории столицы, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата.

С раннего утра в разных районах города развернулись работы по санитарной очистке набережных и водных объектов. Основное внимание уделяется реке Есиль, ручью Акбулак, Сарыбулаку, а также другим водоемам и общественным пространствам. Участники убирают мусор, очищают прибрежные зоны, приводят в порядок дворы, парки и скверы.

В масштабной экоакции приняли участие свыше 31 тысячи человек, более 1900 предприятий и организаций, задействовано около 1350 единиц спецтехники. В ходе работ очищено более 1200 дворов, приведены в порядок 170 парков и скверов, а также территории 53 историко-культурных памятников. Кроме того, очищено свыше 39 тысяч метров арычных сетей, отремонтировано около 5000 квадратных метров покрытий и собрано 250 тонн отходов.

Активное участие в акции принимает молодежь. Студенты колледжей и вузов, а также активисты молодежного крыла «Жастар рухы» партии AMANAT очистили набережную ручья Акбулак от мусора, сухих листьев и веток. По словам участников, подобные инициативы становятся важной частью формирования экологической ответственности.

Подобные экоакции по очистке уже стали доброй городской традицией и ежегодно охватывают все больше территорий. Их главная цель — формирование экологической культуры и бережного отношения к природным ресурсам.

Параллельно с уборкой проходят и природоохранные мероприятия. Так, на реке Есиль состоялась специализированная акция «Таза су айдындары», направленная не только на очистку береговой линии, но и на сохранение водных биоресурсов. С помощью специального оборудования проводилась фильтрация воды для улучшения условий весеннего нереста рыб. Также, на районе контррегулятора (река Есиль), женское крыло партии "Республика" провели уборку, в которой приняли участие более 150 человек, собрали порядка 300 кг мусора.

По словам организаторов, за время проведения акции с прибрежных зон вывезены несколько грузовиков мусора, большую часть которого составили пластик, стекло и остатки рыболовных сетей, представляющих опасность для речной экосистемы.

Завершением одной из акций стало развертывание большого флага «Таза Қазақстан», ставшего символом единства, ответственности и общего стремления сохранить чистоту города.

Власти столицы призывают жителей не оставаться в стороне и поддержать экологическую инициативу.