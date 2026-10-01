Очистные сооружения Актау изношены на 95 процентов

В Актау канализационные очистные сооружения КОС-1 изношены примерно на 95 процентов. Сейчас в городе обсуждают реконструкцию объекта, строительство на его месте Главной канализационной насосной станции и благоустройство прилегающей территории.

Состояние КОС-1 проверил аким Актау Максат Мукаш во время поездки по промышленным объектам города.

Еще одной точкой стала площадка ТОО «МАЭК». Это стратегически важное для региона предприятие снабжает жителей и промышленные объекты Мангистауской области электрической и тепловой энергией, питьевой, горячей и технической водой, а также дистиллятом.

На предприятии работают более 3 тысяч специалистов и рабочих.

В состав МАЭК входят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС, завод дистиллята и промышленного тепло- и водоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций и реакторная установка БН-350.

Отдельно аким ознакомился с ходом работ на водозаборном канале №2.

Проект реализуется по заказу акимата Актау для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

На первом этапе русло канала углубили до проектных отметок на участке длиной 900 метров.

Сейчас строится новый участок канала протяженностью 1 140 метров в направлении акватории Каспийского моря. Работы выполнены на 65 процентов.

В завершение поездки Максат Мукаш заявил, что все поднятые вопросы и предложения будут учтены, а варианты их решения рассмотрят дальше.