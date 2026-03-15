Одетый в национальный костюм робот посетил один из участков референдума
Робот сопровождал своего владельца.
Сегодня 2026, 15:21
43Фото: УВП
На одном из участков для голосования в Алматинской области внимание избирателей привлек необычный гость. Житель региона Дарын Адай пришел на референдум вместе со своим «другом» – небольшим роботом, одетым в национальный казахский костюм, передает BAQ.KZ.
Необычный спутник сразу заинтересовал присутствующих. Робот сопровождал своего владельца, передвигаясь рядом с ним по помещению участка. Многие избиратели с любопытством подходили ближе, рассматривали робота и фотографировались с ним.
По словам Дарына Адая, робот был создан прежде всего для демонстрации современных технологий и создания хорошего настроения.
«Я решил прийти на референдум вместе с ним, чтобы немного разнообразить атмосферу и показать, что технологии могут быть частью нашей повседневной жизни. Людям интересно, многие улыбаются и подходят посмотреть», – рассказал он.
Появление необычного «участника» стало одним из самых запоминающихся моментов дня на участке и добавило позитивных эмоций в атмосферу голосования.
