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Один человек погиб, четверо пострадали при опрокидывании кроссовера в Костанайской области

2 Августа 2026, 19:43
АВТОР
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Департамент полиции Костанайской области 2 Августа 2026, 19:43
2 Августа 2026, 19:43
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Фото: Департамент полиции Костанайской области

Смертельное ДТП произошло в Наурзумском районе Костанайской области. В результате опрокидывания автомобиля один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Как сообщает Департамент полиции региона, авария произошла 2 августа около 09:30 возле села Караменды. По предварительной информации, водитель автомобиля JAC S3 Pro не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

Один из пассажиров скончался на месте происшествия. Водитель и еще трое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.

По факту ДТП полиция начала досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины аварии.

В департаменте полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и учитывать состояние дороги и погодные условия.

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