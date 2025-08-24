  • 24 Августа, 19:06
Как понять, что ребёнок готов к школе: советы педагога-психолога
Один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке
На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
ДТП со школьным автобусом в США: пострадал 21 человек
На Солнце зафиксирована сильная вспышка
ДТП с автобусом в Нью-Йорке: погибли пять человек
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству ГСМ в Луизиане
Туриста из Бельгии 5 часов спускали с перевала в горах Алматы
Расследование начато в отношении "Казахтелекома"
Бизнесмен-мошенник обманул инвесторов на 270 млн тенге
Две компании держат в руках почти весь рынок топлива в Казахстане
Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев
Новые размеры пенсий казахстанцев назвали в Минтруда
Уроки личной безопасности вернут в школы Казахстана
Астану ожидают массовые отключения света

Рядом проходил баскетбольный турнир.

Фото: Fox News

В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и ещё четверо получили ранения, включая 17-летнюю девушку, находящуюся в критическом состоянии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.

По данным полиции, инцидент произошёл неподалёку от парка Хаффен, где в этот момент проходил баскетбольный турнир и собралась большая толпа.

Полицейские обнаружили 32-летнего мужчину с огнестрельным ранением в грудь и 17-летнюю девушку, которой выстрелили в лицо. Обоих доставили в больницу, где мужчина скончался, а девушка остаётся в тяжёлом состоянии.

"Ещё трое пострадавших самостоятельно обратились в больницы. 30-летний мужчина и 29-летняя женщина получили ранения в спину, их состояние оценивается как стабильное. 42-летний мужчина был ранен в руку и также находится в стабильном состоянии", - передаёт агентство.

Полиция задержала четырёх человек и изъяла несколько единиц оружия. Следствие продолжается.

По информации New York Post, стрельба, вероятно, была связана с бандитскими разборками.

