Один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке
Рядом проходил баскетбольный турнир.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и ещё четверо получили ранения, включая 17-летнюю девушку, находящуюся в критическом состоянии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.
По данным полиции, инцидент произошёл неподалёку от парка Хаффен, где в этот момент проходил баскетбольный турнир и собралась большая толпа.
Полицейские обнаружили 32-летнего мужчину с огнестрельным ранением в грудь и 17-летнюю девушку, которой выстрелили в лицо. Обоих доставили в больницу, где мужчина скончался, а девушка остаётся в тяжёлом состоянии.
"Ещё трое пострадавших самостоятельно обратились в больницы. 30-летний мужчина и 29-летняя женщина получили ранения в спину, их состояние оценивается как стабильное. 42-летний мужчина был ранен в руку и также находится в стабильном состоянии", - передаёт агентство.
Полиция задержала четырёх человек и изъяла несколько единиц оружия. Следствие продолжается.
По информации New York Post, стрельба, вероятно, была связана с бандитскими разборками.
Самое читаемое
- Около 600 рабочих мест создадут на откормочной площадке в Туркестанской области
- Гражданина Нигерии два раза пытались выдворить из Казахстана: он игнорирует суд
- Казахстанский военный оркестр покорил публику на Красной площади в Москве
- Найдут ли компромисс Трамп, Путин и Зеленский, и как это повлияет на страны ЦА
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки