Один человек погиб и 89 пострадали при столкновении поездов в Англии
11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии с травмами.
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В Великобритании в результате столкновения двух пассажирских поездов погиб один человек, еще 89 получили различные травмы.
По данным Службы скорой помощи Восточной Англии, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии с травмами, угрожающими жизни. Еще 22 человека получили серьезные ранения, однако угрозы для их жизни нет. У 56 пассажиров диагностированы легкие травмы.
Железнодорожная авария произошла недалеко от города Бедфорд в графстве Бедфордшир. По предварительной информации, поезд, следовавший из Корби, столкнулся с составом, выполнявшим рейс из Ноттингема.
Для оказания помощи пострадавшим к месту происшествия были направлены экстренные службы, в том числе пять вертолетов санитарной авиации.
Как сообщают британские СМИ со ссылкой на пассажиров, столкновение произошло неожиданно. По их словам, перед ударом экстренное торможение не применялось.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Расследование инцидента продолжается.
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