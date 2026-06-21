Один человек погиб и 89 пострадали при столкновении поездов в Англии

В Великобритании в результате столкновения двух пассажирских поездов погиб один человек, еще 89 получили различные травмы.

По данным Службы скорой помощи Восточной Англии, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии с травмами, угрожающими жизни. Еще 22 человека получили серьезные ранения, однако угрозы для их жизни нет. У 56 пассажиров диагностированы легкие травмы.

Железнодорожная авария произошла недалеко от города Бедфорд в графстве Бедфордшир. По предварительной информации, поезд, следовавший из Корби, столкнулся с составом, выполнявшим рейс из Ноттингема.

Для оказания помощи пострадавшим к месту происшествия были направлены экстренные службы, в том числе пять вертолетов санитарной авиации.

Как сообщают британские СМИ со ссылкой на пассажиров, столкновение произошло неожиданно. По их словам, перед ударом экстренное торможение не применялось.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Расследование инцидента продолжается.