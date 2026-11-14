Один человек погиб и более 30 пострадали при взрыве газопровода в Аргентине
После взрыва начался пожар, жителей близлежащих зданий эвакуировали.
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В аргентинском городе Ремедиос-де-Эскалада, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса, произошли взрыв газопровода и последующий пожар. В результате один человек погиб, более 30 получили ранения.
По данным издания La Nacion, причиной происшествия стала ошибка ремонтной бригады. Инцидент произошёл во время работ по обновлению газораспределительной сети компании MetroGAS. Техника подрядной организации повредила трубопровод среднего давления, что привело к утечке газа, возгоранию и взрыву.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших, пятеро из которых находились в тяжёлом состоянии. Позднее число получивших ранения превысило 30 человек.
Из-за опасности новых взрывов власти эвакуировали жителей близлежащих домов, а также людей из расположенных рядом школы, дома престарелых и коммерческих объектов. Движение транспорта в районе происшествия перекрыли.
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