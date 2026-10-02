Один человек погиб при опрокидывании Mercedes на трассе в области Жетысу

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Талдыкорган — Уштобе в области Жетысу. В результате аварии один человек погиб, ещё один получил травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. ДТП произошло на 21-м километре автодороги.

Один из участников аварии скончался на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

«По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит расследование уголовного дела. Обстоятельства аварии и причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в полиции региона.

В правоохранительном ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия и быть внимательными за рулём.