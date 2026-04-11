Один человек погиб, трое госпитализированы после ДТП на трассе Актобе–Жайсан
Один из водителей скончался на месте.
Сегодня 2026, 11:08
142Фото: Pixabay.com
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Актобе–Жайсан. В аварии с участием трёх автомобилей марки Lada погиб один человек, ещё трое получили травмы, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, столкновение произошло накануне вечером. Удар оказался настолько сильным, что автомобили получили серьёзные механические повреждения.
В результате ДТП один из водителей скончался на месте. Ещё один водитель и двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту аварии проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- Ливень в Алматы: что происходило ночью в городе
- Певец Димаш Кудайберген рассказал о пути артиста, семье и служении зрителю
- "Русалки и драконы": Как карагандинка превратила обычный дом в яркое место
- 132 тысячи казахстанцев обнулили пенсионные счета — Минтруда изменит формулу порогов
- «Казахстанскую Монику Беллуччи» проводили на пенсию в Мангистауской области