Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Актобе–Жайсан. В аварии с участием трёх автомобилей марки Lada погиб один человек, ещё трое получили травмы, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, столкновение произошло накануне вечером. Удар оказался настолько сильным, что автомобили получили серьёзные механические повреждения.

В результате ДТП один из водителей скончался на месте. Ещё один водитель и двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту аварии проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.