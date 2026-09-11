Скрининг, УЗИ и генетик за один визит: как работают клиники для беременных

В Казахстане открыты 22 клиники одного дня при перинатальных центрах. За полгода первичный скрининг там прошли около 66 тысяч беременных, передает BAQ.KZ.

Смысл формата в том, чтобы уложить всё в один визит. За день женщина сдаёт биохимический пренатальный скрининг, где смотрят концентрацию веществ, указывающих на подозрение синдрома Дауна, проходит УЗИ и получает консультацию генетика.

Если по итогам скрининга риск оказывается высоким или пороговым, женщине рекомендуют инвазивную пренатальную диагностику.

Диагностика при этом стала находить больше, а рожать детей с пороками стали реже.

«Положительная динамика отмечается по результатам проведённой пренатальной диагностики. В первом полугодии 2026 года выявляемость врождённых пороков развития плода при УЗИ увеличилась на 13,8 %, а число детей, родившихся с врождёнными пороками и хромосомными нарушениями, снизилось на 25,6 %», - сказала главный генетик Министерства здравоохранения, профессор Гульшара Абильдинова.

Казахстанская модель получила положительную оценку в регионе. Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан планируют внедрить такие же клиники у себя, чтобы снизить число детей, рождающихся с врождёнными пороками развития.