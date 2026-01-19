В многопрофильной клинической больнице Алматинской области проведён мультиорганный донорский процесс. В результате медицинская помощь оказана пациентам, в том числе ребёнку, находившимся в республиканском листе ожидания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав Казахстана.

– По итогам врачебного консилиума у пациента 1979 года рождения была констатирована смерть головного мозга. После разъяснительной беседы родственники приняли решение дать согласие на посмертное донорство. Организацию и координацию всех этапов обеспечил Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. В ходе донорского процесса были изъяты две почки, сердце, печень и роговицы. Все донорские органы были оперативно доставлены в профильные медицинские организации. Трансплантации сердца, печени, почек и роговиц успешно завершены, – говорится в сообщении Минздрава.

Ведомство выразило благодарность родственникам за проявленное мужество и вклад в спасение жизней других людей.

По информации Минздрава, по состоянию на конец 2025 года в листе ожидания трансплантации в Казахстане находятся 4 506 пациентов, включая 123 ребёнка. Подавляющее большинство – более 90% – нуждаются в пересадке почки.