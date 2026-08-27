Один из четырех в мире: какие уникальные металлы производит Казахстан

Казахстан входит в число немногих стран мира, где производят бериллий, тантал и ниобий, а отечественный титан востребован ведущими компаниями аэрокосмической и автомобильной отраслей. Кроме того, в стране выпускают рений, селен, ванадий и продукцию глубокой переработки стратегических металлов. В Министерстве промышленности и строительства рассказали BAQ.KZ, какие редкие и уникальные продукты сегодня производят казахстанские предприятия.

Одним из ключевых центров такого производства остается Ульбинский металлургический завод. По данным ведомства, он входит всего в четверку предприятий мира, производящих бериллий, тантал и ниобий.

«Казахстанский титан высоко ценится ведущими компаниями аэрокосмической и автомобильной отраслей. Ульбинский металлургический завод является одним из четырех предприятий в мире, производящих бериллий, тантал и ниобий. РГП „Жезказганредмет“ производит рений», – сообщили в министерстве.

Среди основных предприятий отрасли также Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат и РГП «Жезказганредмет».

Редкие металлы получают и попутно при переработке другого сырья. На предприятиях «Казцинка» при переработке цинкового концентрата извлекают висмут и сурьму, а на предприятиях корпорации «Казахмыс» при переработке медного концентрата – селен и теллурид меди.

От космоса и атомной энергетики до электроники

Ценность таких металлов связана с их особыми физико-химическими свойствами – прочностью, устойчивостью к высоким температурам и возможностью использования в высокотехнологичных производствах.

Бериллий, например, применяется в атомной энергетике, электронике и аэрокосмической промышленности. Тантал и ниобий используются при производстве специальных материалов и изделий для электроники, металлургии и других отраслей.

При этом Казахстан не ограничивается добычей и первичной переработкой металлов. В стране выпускают продукцию более высоких переделов: титановые слитки и сплавы, бериллиевые бронзы и лигатуры, порошки тантала и ниобия, прокат, проволоку и готовые изделия.

Эта продукция востребована в аэрокосмической и оборонной промышленности, атомной энергетике, электронике, медицине, машиностроении и химической отрасли.

Новые продукты – для солнечных панелей и электромобилей

За последние два года Казахстан освоил производство еще нескольких видов продукции.

«Пентаоксид ванадия производится в ТОО „Фирма Балауса“, технический селен – в ТОО „Корпорация Казахмыс“, а моногидрат сульфата марганца высокой чистоты – в ТОО „Taza Metal Technologies“», – сообщили в министерстве.

Некоторые из этих материалов напрямую связаны с развитием современных технологий и альтернативной энергетики. В частности, селен используется при производстве солнечных панелей, а марганец востребован в индустрии электромобилей.

Куда Казахстан экспортирует редкие металлы

Значительная часть специализированной металлургической и высокотехнологичной продукции Казахстана поставляется за рубеж. Среди основных рынков министерство называет Китай, страны Европы, США и Россию.

При этом дальнейшее развитие производства сдерживает высокая себестоимость. На нее, в частности, влияют цены на импортное сырье и реагенты.

В связи с этим Министерство промышленности и строительства совместно с Министерством торговли и интеграции рассматривает меры, которые должны стимулировать более глубокую переработку сырья внутри Казахстана.

Речь идет в том числе о снижении импортных пошлин на сырье и реагенты, необходимые для выпуска готовой продукции. Одновременно рассматривается возможность обнуления экспортных пошлин на готовую продукцию из редких и редкоземельных металлов.