Один из главных проспектов Астаны частично закроют
На месте будут установлены предупреждающие дорожные знаки.
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
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С 20 по 25 июня на одном из главных проспектов столицы - Тәуелсіздік - стартуют дорожные работы по укладке нового верхнего слоя асфальта. Работы будут проводиться на участке от улицы Қ. Мұнайтпасова до проспекта Б. Момышұлы, передает BAQ.KZ.
В связи с этим движение автотранспорта на данном отрезке будет частично ограничено. Однако для удобства горожан и гостей столицы движение будет сохранено в обоих направлениях, но лишь по одной стороне дороги.
Акимат призывает столичных водителей и пешеходов заранее планировать маршруты, быть внимательными и учитывать временные изменения в организации движения. На месте будут установлены предупреждающие дорожные знаки, указатели и барьеры для обеспечения безопасности и минимизации неудобств.
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