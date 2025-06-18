С 20 по 25 июня на одном из главных проспектов столицы - Тәуелсіздік - стартуют дорожные работы по укладке нового верхнего слоя асфальта. Работы будут проводиться на участке от улицы Қ. Мұнайтпасова до проспекта Б. Момышұлы, передает BAQ.KZ.

В связи с этим движение автотранспорта на данном отрезке будет частично ограничено. Однако для удобства горожан и гостей столицы движение будет сохранено в обоих направлениях, но лишь по одной стороне дороги.

Акимат призывает столичных водителей и пешеходов заранее планировать маршруты, быть внимательными и учитывать временные изменения в организации движения. На месте будут установлены предупреждающие дорожные знаки, указатели и барьеры для обеспечения безопасности и минимизации неудобств.