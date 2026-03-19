Один из городов исключили из списка моногородов в Казахстане
Решение принято по итогам комплексного анализа социально-экономического развития
Сегодня 2026, 09:30
67Фото: gov.kz
Министерство национальной экономики обновило перечень моногородов страны, передает BAQ.kz.
В Казахстане стало меньше моногородов. Согласно новому приказу, подписанному 10 марта 2026 года, Экибастуз больше не относится к моногородам.
Решение принято по итогам комплексного анализа социально-экономического развития.
В министерстве отметили, что город демонстрирует устойчивую диверсификацию экономики и постепенно выходит из зависимости от одного градообразующего предприятия.
«Экономика Экибастуза характеризуется сбалансированной отраслевой структурой, стабильным ростом промышленности и высокой инвестиционной активностью», - сообщили в ведомстве.
По итогам 2025 года:
- объем промышленного производства составил 1,6 трлн тенге (+28,1%);
- инвестиции достигли 429,8 млрд тенге (рост в 1,2 раза).
Также изменилась структура занятости - жители города работают в разных отраслях, что снижает зависимость от одного сектора.
Таким образом, Экибастуз утратил признаки монофункционального города.
Сколько моногородов осталось
После обновления перечня в Казахстане осталось 19 моногородов (ранее - 20).
В список входят: Абай, Аксай, Аксу, Алтай, Балхаш, Жанаозен, Житикара, Лисаковск, Каражал, Кентау, Кульсары, Курчатов, Риддер, Рудный, Сатпаев, Степногорск, Темиртау, Шахтинск и Хромтау.
Что это значит
Актуализация списка позволит государству точнее направлять поддержку тем регионам, где сохраняется высокая зависимость от одного предприятия.
При этом исключение Экибастуза рассматривается как пример успешной трансформации экономики города.
