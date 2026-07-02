Один из крупнейших банков Казахстана досрочно вернет 125,3 млрд тенге госпомощи
Средства будут возвращены через досрочный выкуп облигаций, размещенных в рамках программ государственной поддержки банковского сектора.
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Alatau City Bank досрочно вернет государству 125,3 млрд тенге в рамках программ поддержки банковского сектора, передает корреспондент BAQ.KZ.
Соответствующее решение совет директоров финансового института принял 29 июня 2026 года. Возврат средств будет осуществлен путем досрочного выкупа облигаций, размещенных в рамках государственных программ поддержки банков.
Это уже третий досрочный возврат средств. Ранее банк вернул государству 100 млрд тенге в 2024 году и 50 млрд тенге в 2025 году.
Как сообщили в банке, решение о новом досрочном погашении принято с учетом текущего финансового состояния организации.
"Решение о досрочном возврате еще 125,3 млрд тенге стало возможным благодаря прочному финансовому положению банка, высокому уровню капитализации и стабильным результатам деятельности", — отметил председатель совета директоров банка Куат Кожахметов.
В банке уточнили, что после завершения процедуры объем обязательств перед государством в рамках программ поддержки банковского сектора будет сокращен.
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