Один из крупнейших вулканов Евразии выбросил пепел на высоту 8 километров

На российском полуострове Камчатка произошло очередное извержение вулкана Шивелуч. По данным ученых, в результате выброса пепел поднялся примерно на 8 километров над уровнем моря. Активная фаза продолжалась около 12 минут.

Извержение началось в ночь на 4 июня по местному времени. Специалисты зафиксировали мощный выброс пепла, который сформировал столб высотой около 8 километров над уровнем моря.

Несмотря на сравнительно короткую продолжительность, извержение стало одним из заметных событий последних дней в регионе. Подобные выбросы внимательно отслеживаются из-за их потенциального влияния на авиационные маршруты.

Что известно о вулкане Шивелуч

Шивелуч расположен на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России. Он считается самым северным действующим вулканом региона и входит в число наиболее активных вулканов страны.

Вулкан находится примерно в 45 километрах от поселка Ключи, где проживают около пяти тысяч человек. По оценкам ученых, возраст Шивелуча составляет от 60 до 70 тысяч лет.

Камчатка известна высокой концентрацией действующих вулканов и входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где сосредоточена значительная часть мировой вулканической активности.

Извержения здесь происходят регулярно. За состоянием вулканов круглосуточно следят специалисты, которые фиксируют изменения с помощью спутниковых систем и наземных станций наблюдения.