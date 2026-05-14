Один из лидеров "Ауыла" ушел из партии: как это повлияет на политическую расстановку?

Политик Толеутай Рахимбеков покинул Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл". О своём решении он сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что принял его самостоятельно.

Рахимбеков считался одной из ключевых фигур партии: он много лет входил в её руководящие органы и представлял "Ауыл" на важных политических кампаниях.

Что означает его уход для партии? Может ли это решение быть связано с предстоящими парламентскими выборами? Подробнее - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Что о нем известно?

Толеутай Рахимбеков был связан с партией "Ауыл" почти 11 лет - с 2015 года. За это время он входил в состав Президиума и Политического совета партии, а также более пяти лет занимал должность первого заместителя председателя.

От "Ауыла" Рахимбеков трижды участвовал в выборах: в 2019 году баллотировался на пост президента Казахстана, а в 2021 и 2023 годах - в депутаты Мажилиса.

Широкую известность он получил именно в 2019 году, во время президентской кампании.

В разные годы Рахимбеков занимал должности вице-министра сельского хозяйства РК, исполнительного директора Национального союза сельхозкооперативов Казахстана, исполнительного директора Фонда содействия гражданской инициативе в антикоррупционной деятельности "Anticorruption SMG", а также председателя правления Национального аграрного научно-образовательного центра.

Последняя его должность - Первый Заместитель Председателя Партии "Ауыл".

"Ауыл" в Мажилисе

В Мажилисе Парламента VIII созыва представлены восемь членов партии "Ауыл".

Это: Жигули Дайрабаев, Серик Егизбаев, Каракат Абден, Анас Баккожаев, Ерболат Саурыков, Николай Арсютин, Аян Зейнуллин, Тансауле Сериков

В целом по итогам парламентских выборов 2023 года партия "Ауыл" набрала 10,9% голосов избирателей.

Председателем Народной демократической патриотической партии "Ауыл" является Серик Егизбаев.

Мнение эксперта

Политолог Талгат Калиев подчеркивает роль партии "Ауыл". По его мнению, это одна из активных и узнаваемых партий в Мажилисе, которая уступает в этом вопрос только партии Amanat.

"Безусловно, у партии есть собственная база. Само название "Ауыл", с одной стороны, апеллирует к сельским жителям. Для Казахстана, который традиционно является аграрной страной, слово "ауыл" имеет не только географическое и отраслевое значение, но и серьёзное тематическое, смысловое значение. Поэтому эта партия является одной из наиболее близких избирателям", - отметил политолог.

Комментируя уход Толеутай Рахимбеков из партии "Ауыл", эксперт отметил, что, несмотря на потерю одного из узнаваемых представителей партии, ситуация может сыграть ей на пользу. По его мнению, произошедшее привлекает дополнительное внимание к партии, выводит её в информационную повестку перед выборами в Курултай.

"Это свидетельствует о том, что началось движение на партийно-политическом поле страны и запускаются определенные процессы", - говорит политолог.

На вопрос о том, может ли партия рассчитывать на места в новом Парламенте, политолог отметил, что у "Ауыла" есть такие шансы.

"Еще до появления новой партии с таким мощным наполнением "Ауыл" мог рассчитывать на второе место. Сейчас, в принципе, даже третье место будет довольно привлекательным, потому что количество мест значительно увеличивается. Это, соответственно, увеличивает пропорциональное количество мандатов, которые может получить каждая партия при наборе голосов", - отметил политолог.

