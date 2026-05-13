Папка с гербом и поздравление мамы: где проходит грань между личным и служебным депутатов

Поздравление было оформлено в виде официального письма из Парламента - в синей папке с гербом. При этом сам депутат в начале видео отметил, что купил эту папку самостоятельно за пять тысяч тенге. Пользователей возмутило использование парламентской атрибутики в личных целях и для семейного поздравления. В социальных сетях вспомнили его коллегу мажилисмена Ардака Назарова, который в сентябре 2025 года поздравил маму с днем рождения во время пленарного заседания.

Где проходит грань между личным и публичным для депутата? И насколько этично использовать статус, площадку или символику Парламента в подобных ситуациях - подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Закон не нарушен

Политолог Таир Нигманов отмечает, что было ли нарушение закона в действиях депутатов, решает комиссия по этике.

Ситуации Назарова и Мукаева разные, считает эксперт.

"Все-таки ситуации у Даулета Мукаева и Ардака Назарова немного разные. То есть Даулет Мукаев поздравил жену не во время пленарного заседания, а за пределами парламента в нерабочее время, как он сам утверждает. Вопрос – в этой папке. Здесь нет единого условного нарушения закона, который еще, к слову, не принят", - говорит политолог.

Он также подчеркивает, что в будущем депутатам запретят подобное поведение. Законодательно будут внесены изменения.

"Сейчас мы видим на примере разработки нового Конституционного закона о Курултае, что депутатам планируют запретить использовать парламентскую площадку для того, чтобы произносить какие-либо речи, не связанных напрямую с их депутатскими полномочиями. Очевидно, что в таком случае подобные поздравления звучать не будут. Если же они прозвучат, это может повлечь конкретное наказание, поскольку будет считаться прямым нарушением норм депутатской этики", - говорит политолог.

Таир Нигманов поддерживает это нововведение. По его мнению, с учетом увеличения числа депутатов в Курултае важно не допустить, чтобы парламентская площадка использовалась для личных поздравлений и семейных обращений.

"Разумеется, таким вещам не место в парламенте, на пленарных заседаниях и других официальных парламентских мероприятиях. Это использование должности в личных целях. Но, будем честны, если говорить об использовании должности в личных целях, это один из самых безобидных примеров, но все же ненужный и неправильный", - сказал политолог, говорят о поведении Назарова и Мукаева.

Акцент на качество

На вопрос сильно ли влияет поведение депутатов на репутацию этого созыва депутатов Мажилиса, политолог ответил так:

"Я не думаю, что такое поведение сильно влияет на репутацию этого созыва. В целом можно сказать, что это был своеобразный политический эксперимент с депутатами-одномандатниками. Для оценки работы этого Парламента важнее не отдельные спорные высказывания или действия депутатов, а эффективность их работы. Например, насколько качественно они разрабатывали законы и кодексы, не приходилось ли пересматривать их через неделю или месяц после принятия, соблюдались ли сроки подготовки документов. Именно такие критерии, на мой взгляд, нужно применять при оценке успешности этого и уже на их основе делать соответствующие выводы", - сказал Таир Нигманов.

Что касается отдельных спорных моментов, то, как отмечает политолог, по ним уже проводится определенная работа над ошибками. В частности, включение в Конституционный закон нормы о запрете использования рабочего времени в личных целях показывает, что этому вопросу решили уделить особое внимание.

Мнение депутата

Депутат Мажилиса Павел Казанцев работает в Парламенте почти 10 лет. Корреспондент BAQ.KZ поинтересовалась его мнением о поведении коллег и допустимых границах депутатской этики.

"Я очень коротко скажу. Путать служебное и личное, на мой взгляд, неправильно. Служебное это служебное. Ты для того и на эту службу и пришел, чтобы служить. Личное - это личное. После окончания рабочего дня ты должен отсечь служебное и уходить в личное в качестве отца, мужа, брата и т.д. Но это мое мнение. Как поступают коллеги - это уже их понимание границы между личным и служебным".

