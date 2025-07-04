С 7 по 16 июля в столице начнутся работы по среднему ремонту моста Арыс, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны. Работы проводит Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В связи с ремонтом движение на участке будет частично перекрыто. Автотранспорт смогут пускать поэтапно - в обоих направлениях, но только по одной стороне моста.

Власти призывают водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения. На месте установят временные знаки и указатели, чтобы свести к минимуму неудобства и обеспечить безопасность.