Один из мостов Астаны частично перекроют на несколько дней
Ограничение движения в Астане.
Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
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С 7 по 16 июля в столице начнутся работы по среднему ремонту моста Арыс, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны. Работы проводит Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В связи с ремонтом движение на участке будет частично перекрыто. Автотранспорт смогут пускать поэтапно - в обоих направлениях, но только по одной стороне моста.
Власти призывают водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения. На месте установят временные знаки и указатели, чтобы свести к минимуму неудобства и обеспечить безопасность.
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