В ходе судебного процесса по делу об убийстве Шерзата Полата в Талдыкоргане были предъявлены видеодоказательства, на которых зафиксирован допрос одного из подсудимых — Дархана Аскентая. Следователи задавали ему вопросы непосредственно после инцидента, и видео было представлено в зале суда, передаёт BAQ.KZ.

На записи Аскентай указывает место, где произошло трагическое событие:

"Погибший парень упал прямо здесь", — говорит он на видео, указывая на участок дороги. — "Прибежали женщины, были слышны крики. Я плохо видел из-за полученных травм".

По его словам, в момент, когда он собирался уехать с места происшествия вместе с Нурболом, он стал свидетелем жестокого обращения с Шерзатом:

"Я сказал Нурболу: поехали. И в этот момент увидел, как погибшего подростка пинали два парня. Я не разглядел их лиц. После этого мы быстро уехали".

Также Аскентай подтвердил, что в ту ночь звучали выстрелы:

"Выстрелы были — два раза в воздух. Я лично это видел. Стрелял, насколько я понял, родственник погибшего".

Он добавил, что на месте была и мать погибшего, которая пыталась защитить сына, крича и бросаясь к участникам конфликта.

"Парни, участвовавшие в драке, меня не знали. Они даже пару раз ударили меня".

Просмотр видеоматериалов продолжается. Суд анализирует представленные доказательства в рамках комплексного расследования всех обстоятельств трагедии.