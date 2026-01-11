В селе Шиликты Зайсанского района завершён проект по строительству антенно-мачтового сооружения. Теперь местные жители обеспечены устойчивым доступом к мобильному интернету, передаёт BAQ.KZ.

Объект связи открыт при участии акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова. Запуск новой инфраструктуры позволит жителям пользоваться современными цифровыми сервисами, получать онлайн-услуги и оставаться на связи без перебоев.

Реализация проекта стала важным шагом в развитии телекоммуникаций в сельских территориях и направлена на повышение повседневного комфорта и доступности информации для населения.