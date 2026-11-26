Хакеры крадут личные данные пользователей Google Chrome с помощью картинок, пишут российские СМИ. Ловушку маскируют под знакомый сайт, а вирус срабатывает, когда человек открывает страницу и нажимает на специально подделанное изображение. Под угрозой сохранённые пароли и платёжные данные.

Как это работает

Когда человек открывает сайт, браузер сам обрабатывает всё, что на нём есть, это текст, картинки, видео и скрипты. Если в коде браузера есть ошибка, злоумышленник может подготовить страницу так, чтобы она эту ошибку задела. Тогда вместо обычной загрузки картинки или страницы браузер выполнит чужую команду.

Чаще всего такие ошибки связаны с памятью. Браузер обращается к участку памяти, который уже освободил, или записывает данные за пределы отведённого места. Хакер подкладывает туда свой код, и тот запускается на устройстве жертвы.

Обычно нужен ещё один шаг, переход по ссылке на вредоносный сайт. Поэтому ловушки маскируют под знакомые ресурсы, банки, магазины, сервисы доставки или соцсети.

Что известно от Google

Сам Google подробностей атак не раскрывает. 9 ноября компания выпустила срочное обновление Chrome и закрыла девять уязвимостей, одну из которых хакеры уже использовали в атаках. Через неё злоумышленник может удалённо запустить в браузере вредоносный код. В Google признали, что эксплойт для этой ошибки существует, но не раскрыли, как его применяют и кто стоит за атаками.

Это уже восьмая такая дыра в Chrome с начала 2026 года. Столько же Google закрыл за весь 2025 год.

23 ноября вышло ещё одно обновление, оно закрывает критическую уязвимость, через которую вредоносный код можно запустить за пределами защищённой среды браузера. Защищённая среда, или песочница, отделяет браузер от остальной системы. Если её обойти, хакер получает доступ уже не к одной вкладке, а к самому устройству. Исправление получили и

Зачем это хакерам

В браузере хранится многое, сохранённые пароли, данные банковских карт для автозаполнения, история посещений и открытые сессии в почте, банке и соцсетях. Получив к ним доступ, злоумышленник может зайти в аккаунты от имени жертвы, вывести деньги или продать данные.

Как защититься

Спасение в обновлении. На компьютере откройте в меню Chrome раздел «Справка», затем «О браузере Google Chrome». Браузер сам проверит и скачает свежую версию, останется перезапустить его. На смартфоне обновите Chrome через Google Play.

Не переходите по ссылкам из незнакомых сообщений и рекламы, даже если сайт выглядит знакомо. Проверяйте адрес в строке браузера. Для банков и почты включите двухфакторную защиту, тогда одного пароля хакерам не хватит.