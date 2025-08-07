За короткий срок с момента запуска цифрового сервиса "Закон и Порядок" в полицию уже поступило 88 обращений от павлодарцев, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

Цифровая платформа позволяет гражданам оперативно сообщать о правонарушениях прямо через приложение Egov Mobile. Из общего числа обращений:

27 касались нарушений общественного порядка,

19 — безопасности дорожного движения.

Пример: 5 августа от одного из пользователей поступило видео и текстовое сообщение, в котором зафиксирован момент нарушения — водитель автомобиля пересёк двойную сплошную при выезде с парковки. Нарушитель был быстро установлен и привлечён к ответственности.

Приложение Egov Mobile содержит удобную иконку "Закон и Порядок". Пользователь может легко отправить:

текстовое сообщение,

фото или видеофиксацию,

координаты происшествия.

Интеграция сервиса также реализована в некоторых банковских приложениях, что расширяет его доступность. Проект — часть инициативы Президента РК по цифровизации правоохранительной системы.

"Сигналы поступают напрямую и без задержек, полиция реагирует сразу", — пояснили в ДП Павлодарской области.

Цель проекта — облегчить связь между полицией и населением, повысить оперативность реагирования и доступность помощи.

Сервис работает круглосуточно и по всей стране.