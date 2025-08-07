Один клик — и дело заведено: жители Павлодара сдают нарушителей через Egov Mobile
Павлодарцы онлайн сообщают о нарушителях через сервис "Закон и Порядок".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За короткий срок с момента запуска цифрового сервиса "Закон и Порядок" в полицию уже поступило 88 обращений от павлодарцев, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, передает BAQ.KZ.
Цифровая платформа позволяет гражданам оперативно сообщать о правонарушениях прямо через приложение Egov Mobile. Из общего числа обращений:
- 27 касались нарушений общественного порядка,
- 19 — безопасности дорожного движения.
Пример: 5 августа от одного из пользователей поступило видео и текстовое сообщение, в котором зафиксирован момент нарушения — водитель автомобиля пересёк двойную сплошную при выезде с парковки. Нарушитель был быстро установлен и привлечён к ответственности.
Приложение Egov Mobile содержит удобную иконку "Закон и Порядок". Пользователь может легко отправить:
- текстовое сообщение,
- фото или видеофиксацию,
- координаты происшествия.
Интеграция сервиса также реализована в некоторых банковских приложениях, что расширяет его доступность. Проект — часть инициативы Президента РК по цифровизации правоохранительной системы.
"Сигналы поступают напрямую и без задержек, полиция реагирует сразу", — пояснили в ДП Павлодарской области.
Цель проекта — облегчить связь между полицией и населением, повысить оперативность реагирования и доступность помощи.
Сервис работает круглосуточно и по всей стране.
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Путин не верит в ультиматум Трампа и не собирается останавливать войну — СМИ
- Самосуд над 8-летним мальчиком в Балхаше: подозреваемый в избиении подал встречное заявление