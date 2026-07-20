Могут ли уволить госслужащего за один пост в соцсетях: разъяснение АДГС

Социальные сети давно перестали быть исключительно личным пространством. Сегодня одна публикация может за несколько минут разойтись среди тысяч пользователей и повлиять не только на репутацию автора, но и на отношение общества к государственному органу, в котором он работает. Какие публикации могут стать поводом для служебной проверки, считается ли личный аккаунт полностью частным пространством и в каких случаях публикация действительно может повлечь дисциплинарную ответственность – в обзоре BAQ.KZ.

Что изменилось в 2026 году

С 1 июля 2026 года в Казахстане действует новый Закон «О государственной службе Республики Казахстан». Документ пересмотрел механизмы поступления на государственную службу и карьерного продвижения, расширил полномочия уполномоченных по этике, а также усилил гарантии защиты прав и законных интересов сотрудников.

Одновременно государственные служащие обязаны соблюдать требования служебной этики и не совершать действий, способных подорвать доверие граждан к государственным институтам. Эти требования распространяются не только на поведение в рабочее время, но и на публичные высказывания, в том числе в интернете.

Этический кодекс государственных служащих

Является ли личная страница действительно личной

Конституция гарантирует гражданам свободу слова, право на выражение мнения и неприкосновенность частной жизни. Государственным служащим также не запрещено пользоваться социальными сетями, публиковать фотографии или обсуждать общественные вопросы.

Однако открытый аккаунт фактически становится публичным пространством. Особенно если пользователь указал в профиле место работы и занимаемую должность. В таком случае его слова могут восприниматься не только как личная позиция, но и как мнение представителя государственного органа.

Поэтому при правовой оценке имеет значение не название аккаунта – личный он или служебный, – а содержание публикации, обстоятельства ее размещения и возможные последствия.

Какие публикации могут привести к проверке

Не каждый спорный комментарий или снимок в социальной сети становится основанием для наказания. Однако служебная проверка может начаться, если публикация содержит признаки возможного нарушения законодательства либо требований служебной этики.

Речь может идти о следующих случаях:

публикация служебной, конфиденциальной или иной охраняемой законом информации;

распространение внутренних документов государственного органа;

разглашение персональных данных граждан;

оскорбления, нецензурная лексика и угрозы;

распространение заведомо ложной информации;

призывы к противоправным действиям;

демонстрация поведения, способного дискредитировать государственную службу;

использование должности или государственных ресурсов для политической агитации.

При этом каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Сам факт общественного резонанса еще не означает, что госслужащий обязательно будет привлечен к ответственности.

Фото из кабинета тоже может стать нарушением

Государственные служащие ежедневно работают с обращениями граждан, внутренними документами и информацией, которая еще не была официально опубликована.

Даже обычная фотография или видео с рабочего места могут создать риски. В кадр способны попасть документы на столе, сведения на мониторе, номера телефонов, адреса, индивидуальные идентификационные номера или материалы служебного пользования.

Если публикация приведет к разглашению информации ограниченного доступа, это может стать основанием для дисциплинарной ответственности. В зависимости от характера сведений и наступивших последствий также может рассматриваться вопрос об административной или уголовной ответственности.

Можно ли публиковать обращения граждан

Сотрудник государственного органа не вправе размещать в открытом доступе персональные данные человека без предусмотренного законом основания или согласия самого гражданина.

К персональным данным относятся, в частности:

фамилия, имя и отчество;

ИИН;

номер телефона;

домашний адрес;

сведения о здоровье;

другие данные, позволяющие определить личность человека.

Поэтому перед публикацией обращения или документа личные сведения необходимо скрыть. В противном случае может возникнуть вопрос как о дисциплинарной, так и об административной ответственности.

Можно ли отвечать грубостью на критику

Критика работы государственных органов в социальных сетях нередко бывает эмоциональной. Однако грубость со стороны пользователя не дает госслужащему права отвечать оскорблениями или использовать должностное положение для давления.

Этический кодекс требует от государственных служащих сохранять корректность, уважать честь и достоинство граждан. Публичное оскорбление, нецензурная лексика или угрозы могут быть расценены как нарушение служебной этики.

В зависимости от тяжести проступка сотруднику могут объявить замечание, выговор или строгий выговор. Если нарушение нанесло существенный ущерб авторитету государственной службы, может рассматриваться и вопрос об увольнении.

Могут ли наказать за лайк или репост

Отдельного наказания за каждый лайк, подписку или репост законодательство не устанавливает. Поэтому сам факт того, что госслужащий поставил отметку «нравится» или подписался на определенную страницу, не означает автоматического привлечения к ответственности.

Иначе может оцениваться осознанное распространение материалов, содержащих ложную информацию, призывы к насилию, экстремистские высказывания или побуждение к другим противоправным действиям.

В таком случае оцениваются содержание материала, действия самого пользователя и последствия распространения информации. Для госслужащего дополнительным фактором становится то, что аудитория может воспринимать опубликованные им сведения как более достоверные из-за занимаемой должности.

Перед репостом рекомендуется проверить источник информации, наличие официального подтверждения и возможные последствия публикации.

Что грозит за распространение ложной информации

Особенно быстро в социальных сетях распространяются сообщения о социальных выплатах, налогах, государственных программах, чрезвычайных ситуациях и вопросах безопасности.

Если госслужащий публикует неподтвержденную информацию, она может вызвать недопонимание или панику среди населения. В таком случае проверяется, насколько сведения соответствовали действительности, знал ли автор об их недостоверности и к каким последствиям привела публикация.

Если будут установлены признаки нарушения, сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. В зависимости от содержания и последствий публикации также возможна административная либо уголовная оценка.

Можно ли госслужащему высказываться о политике

Государственная служба основывается на принципе политической нейтральности. Это не означает, что у госслужащего не может быть собственных политических взглядов. Однако он не должен использовать должность, служебное помещение или ресурсы государственного органа для поддержки партии, кандидата либо политического движения.

Например, агитация из служебного кабинета или публикация политических призывов с акцентом на должностной статус могут вызвать вопросы о соблюдении принципа нейтральности.

Публикации в личном аккаунте также оцениваются с учетом содержания и обстоятельств. Если они ставят под сомнение беспристрастность сотрудника или наносят ущерб репутации государственного органа, материалы могут стать предметом служебной проверки.

Нарушение ли – фотографии дорогих машин и зарубежного отдыха

Снимок на фоне дорогого автомобиля, отеля или зарубежного курорта сам по себе не является правонарушением. Закон не запрещает государственному служащему приобретать имущество на законные доходы или отдыхать за собственный счет.

Однако подобные публикации могут вызвать общественный интерес к происхождению средств. Проверка возможна не из-за самой фотографии, а при наличии оснований предполагать несоответствие расходов официальным доходам, незаконное обогащение или коррупционное нарушение.

Таким образом, ответственность наступает не за демонстрацию имущества, а за выявленное нарушение закона.

Могут ли уволить за один пост

Автоматическое увольнение исключительно из-за появления одной публикации в социальной сети не предусмотрено. Сначала государственный орган должен установить обстоятельства произошедшего.

Во время служебной проверки выясняется:

кто именно разместил публикацию;

каково ее содержание;

насколько широко она распространилась;

к каким последствиям привела;

имеются ли признаки нарушения закона или служебной этики;

как сам сотрудник объясняет свои действия;

привлекался ли он ранее к дисциплинарной ответственности.

После этого принимается решение о наличии проступка и мере взыскания. За менее серьезное нарушение сотрудник может получить замечание, выговор или строгий выговор. За грубое нарушение служебной этики, дискредитацию государственной службы либо противоправные действия может быть рассмотрен вопрос об увольнении.

Если в публикации обнаружат признаки административного правонарушения или преступления, материалы могут направить в правоохранительные органы.

Поможет ли удаление публикации избежать ответственности

Удаленный пост не считается автоматически исчезнувшим. Пользователи могут сохранить скриншоты, скачать видео или распространить его на других площадках.

Поэтому удаление публикации не исключает проведения проверки и возможной ответственности. Вместе с тем добровольное устранение нарушения, признание ошибки и публичные извинения могут быть учтены при определении меры дисциплинарного взыскания.

Таким образом, законодательство не запрещает государственным служащим пользоваться социальными сетями. Вместе с тем публичные публикации могут стать предметом правовой и этической оценки, если затрагивают вопросы служебной деятельности, содержат информацию ограниченного доступа либо способны повлиять на доверие граждан к государственным институтам. Поэтому при размещении материалов в открытом доступе важно учитывать как требования законодательства, так и нормы служебной этики.