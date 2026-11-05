Один процент до цели: Казахстан приближается к плану по безбарьерной среде

Почти восемь из десяти зданий на карте доступности Казахстана уже приспособлены для людей с инвалидностью. До показателя, намеченного на этот год, страна почти дотянулась.

В Казахстане живут более 756 тыс. человек с инвалидностью. Из них 33,3 тыс. передвигаются на креслах-колясках, среди них 26,9 тыс. взрослых и 6,4 тыс. детей.

На 1 ноября 2026 года в карту доступности внесены 43 тыс. объектов. Более 34 тыс. из них уже адаптированы, это 79% при целевом показателе 80% на 2026 год.

Пандус у входа еще не делает здание доступным. Проверяющие смотрят на входные группы, пути передвижения, санитарные комнаты, навигацию и условия, в которых человек получает услугу.

Отдельно следят за жилыми домами. В карте доступности сейчас 1 034 дома, 938 из них полностью адаптированы, еще 96 частично.

С 1 июля 2026 года по новому Строительному кодексу декларации о соответствии объектов требованиям доступности для маломобильных граждан согласовывает Министерство труда и социальной защиты населения. С тех пор поступили 562 заявления, согласованы 147 деклараций.

Работа идет во всех регионах. Цель, по словам авторов программы, в том, чтобы человек с инвалидностью мог сам и без риска добраться куда нужно, получить услугу и не упираться ни в ступени, ни в информационные барьеры.