Получить справку, оформить документы, зарегистрировать брак и даже воспользоваться нотариальными услугами — и всё это не выходя из дома? Раньше для решения многих вопросов приходилось собирать документы, стоять в очередях и тратить часы на посещение ЦОНа. Сегодня многое можно сделать буквально за несколько минут с помощью смартфона.

Но действительно ли телефон способен полностью заменить ЦОН? Какие государственные услуги уже доступны онлайн? И насколько безопасно доверять свои персональные данные цифровым сервисам?

В новом выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, как развивается цифровизация государственных услуг в Казахстане, какие возможности открывает eGov и почему некоторые вопросы всё ещё требуют личного присутствия.

Вместе с настоящим специалистом обсудим: Какие государственные услуги можно получить через смартфон? Может ли приложение eGov Mobile полностью заменить поход в ЦОН? Можно ли зарегистрировать брак или оформить развод онлайн? Как получить нотариальные услуги, не выходя из дома? Чем мобильная ЭЦП отличается от обычной и как правильно её использовать? Насколько безопасны цифровые документы и персональные данные? Как мошенники используют поддельные государственные сервисы и как от них защититься? Почему некоторые услуги до сих пор нельзя получить дистанционно? «Зачем стоять в очереди, если всё можно сделать в телефоне?» Но готовы ли мы полностью перейти на цифровые государственные услуги? И что делать тем, кто не умеет пользоваться современными технологиями?

Без сложных терминов и скучных лекций. Только реальные жизненные ситуации, полезные цифровые инструменты, неудобные вопросы и понятные ответы о том, как государственные услуги становятся доступнее для каждого казахстанца.

«(НЕ)диванные эксперты» — программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона.

А когда вы в последний раз ходили в ЦОН? Как считаете, сможет ли смартфон когда-нибудь полностью заменить посещение государственных учреждений? Делитесь своим мнением в комментариях!