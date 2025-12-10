Во вторник на территории кампуса Университета штата Кентукки в городе Франкфорт произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Информацию подтвердили местные власти, подчеркнув, что ситуация взята под контроль.

Как сообщили в департаменте полиции Франкфорта, сигнал о действиях активного агрессора поступил около 15:35 по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нейтрализовали угрозу и задержали подозреваемого.

После инцидента руководство учебного заведения приняло решение временно закрыть университет до дальнейшего уведомления. Студентам и сотрудникам было рекомендовано воздержаться от посещения кампуса и следовать указаниям экстренных служб.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте происшествия, обеспечивая охрану территории и выясняя все обстоятельства случившегося. Мотивы нападавшего пока не раскрываются, ведётся расследование.