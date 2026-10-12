Генпрокуратура предупредила школьников об опасности ударов в грудь

Для подростков удар кулаком в грудь иногда просто игра. Так шутят, выясняют, кто сильнее, или «наказывают» друг друга. Но даже один такой удар может закончиться остановкой сердца и смертью. По инициативе Генеральной прокуратуры сняли социальный ролик, чтобы показать школьникам, чем на самом деле опасна такая «забава».

Снаружи может не остаться ни синяка, ни ссадины. Но сильный удар в грудную клетку в редких случаях сбивает сердечный ритм, и сердце внезапно останавливается. У врачей для этого есть отдельный термин, commotio cordis, или сотрясение сердца.

Дальше все развивается по страшной цепочке. Удар, потеря сознания, остановка сердца, смерть.

Поэтому безопасного удара в грудь не бывает. Ни в шутку, ни в наказание, ни для того, чтобы проверить, кто выносливее.

Для того, кто ударил, все может обернуться не только трагедией, но и серьезными проблемами с законом.

Что делать, если человек упал

Если после удара человек потерял сознание и не дышит нормально, нужно сразу вызвать скорую помощь и начать сердечно-легочную реанимацию. Если рядом есть дефибриллятор, его нужно использовать.

Главное, что хотят донести до подростков в прокуратуре, укладывается в одну фразу. Не бей в грудь, даже один удар может остановить сердце.