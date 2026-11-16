Один взгляд – и совпадение с базой: в Алматы умные очки помогли найти разыскиваемого

Обычное патрулирование теперь может превратиться в цифровую проверку прямо на ходу. В Алматы полиция тестирует умные AR-очки с биометрической видеоаналитикой, способные распознавать лица и сверять их с ведомственными базами. Новая технология уже помогла обнаружить мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Шымкента.

Случай произошел накануне в одной из городских мечетей. С помощью умных очков система выявила возможное совпадение с человеком, находившимся в розыске. После проверки информации мужчину задержали и передали для дальнейших процессуальных действий.

Пока технология используется в пилотном режиме, а в распоряжении полиции находится всего один такой комплект оборудования. Однако первый практический результат уже продемонстрировал возможности разработки.

Главная особенность устройства – возможность получать информацию о потенциальном совпадении непосредственно в поле зрения сотрудника. Полицейскому не нужно отвлекаться на смартфон или планшет: проверка происходит во время патрулирования.

Особенно полезной такая технология может оказаться в местах массового скопления людей, где традиционные способы проверки требуют больше времени и внимания сотрудников.

В полиции отмечают, что внедрение цифровых инструментов призвано повысить оперативность розыскной работы и эффективность обеспечения общественной безопасности.

Пока умные очки проходят апробацию, но их первое применение уже показало, как технологии могут изменить привычную работу правоохранителей.