Один взгляд – и совпадение с базой: в Алматы умные очки помогли найти разыскиваемого
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Обычное патрулирование теперь может превратиться в цифровую проверку прямо на ходу. В Алматы полиция тестирует умные AR-очки с биометрической видеоаналитикой, способные распознавать лица и сверять их с ведомственными базами. Новая технология уже помогла обнаружить мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Шымкента.
Случай произошел накануне в одной из городских мечетей. С помощью умных очков система выявила возможное совпадение с человеком, находившимся в розыске. После проверки информации мужчину задержали и передали для дальнейших процессуальных действий.
Пока технология используется в пилотном режиме, а в распоряжении полиции находится всего один такой комплект оборудования. Однако первый практический результат уже продемонстрировал возможности разработки.
Главная особенность устройства – возможность получать информацию о потенциальном совпадении непосредственно в поле зрения сотрудника. Полицейскому не нужно отвлекаться на смартфон или планшет: проверка происходит во время патрулирования.
Особенно полезной такая технология может оказаться в местах массового скопления людей, где традиционные способы проверки требуют больше времени и внимания сотрудников.
В полиции отмечают, что внедрение цифровых инструментов призвано повысить оперативность розыскной работы и эффективность обеспечения общественной безопасности.
Пока умные очки проходят апробацию, но их первое применение уже показало, как технологии могут изменить привычную работу правоохранителей.
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