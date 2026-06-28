Один забытый документ помог найти корабль, который искали 80 лет
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У берегов Филиппин исследователи обнаружили место крушения японского транспортного судна «Хофуку Мару», известного как один из так называемых «кораблей ада» времен Второй мировой войны. На его борту в сентябре 1944 года находились 1 289 британских и нидерландских военнопленных, из которых 1 047 погибли.
Судно входило в состав японского конвоя, когда было атаковано авиацией ВМС США. Не зная, что на борту находятся военнопленные, американские летчики выпустили торпеды по военной цели. После попадания «Хофуку Мару» разломился надвое и затонул менее чем за три минуты. Большинство пленников оставались запертыми в трюмах и не смогли спастись. На протяжении восьми десятилетий точное место крушения оставалось неизвестным.
Прорыв произошел в 2025 году, когда исследователь Джон Дурески обнаружил ранее не изученный оцифрованный японский документ с картой атаки и описанием расположения судов в конвое. Сопоставив эти данные с боевыми отчетами американского авианосца USS Bunker Hill, специалисты пришли к выводу, что судно следует искать более чем в 50 километрах южнее предполагаемого района.
Экспедиция подтвердила расчеты, обнаружив останки корабля на глубине около 50 метров у западного побережья острова Лусон. По словам участников проекта, находка поможет сохранить память об одной из крупнейших трагедий, связанных с перевозкой военнопленных во время Второй мировой войны.
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