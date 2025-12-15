В Павлодаре 72-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась двух миллионов тенге, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники действовали по давно отработанной схеме, представляясь сотрудниками различных служб и вызывая доверие у пожилой женщины.

Все началось с телефонного звонка с российского номера. Неизвестный мужчина представился врачом и сообщил, что пенсионерке якобы необходимо пройти вакцинацию в другой поликлинике. В ходе разговора он убедил женщину продиктовать СМС-код, который пришел на ее телефон. Не подозревая об опасности, она выполнила просьбу, тем самым предоставив мошенникам доступ к своим банковским счетам.

Спустя некоторое время пенсионерке позвонили новые собеседники, представившиеся "следователем Эдуардом" и "специалистом по финансам Виктором". Они заявили, что на счет женщины якобы по ошибке поступили государственные деньги, которые необходимо срочно "вернуть". Убедив ее в серьезности ситуации, злоумышленники дали четкие инструкции по дальнейшим действиям.

Следуя указаниям мошенников, женщина сняла со своего счета два миллиона тенге и перевела деньги на неизвестный счет за границей. Лишь после завершения операции пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана. Преступники настаивали на том, чтобы она удалила все сообщения и историю звонков, пытаясь скрыть следы преступления.

После произошедшего женщина обратилась в полицию. Правоохранительные органы в очередной раз призывают граждан быть бдительными и напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам коды из СМС-сообщений и доверять звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись.